De Eindhovense voetbalclub Wodan is failliet en er is te weinig perspectief dat de club er weer bovenop komt, concludeert het stadsbestuur dinsdag, mede na onderzoek van een speciaal hiervoor in het leven geroepen adviesgroep.

Die commissie met deskundigen van onder meer de KNVB en PSV moest antwoord geven op de vraag of vv Wodan weer uit de problemen zou kunnen komen. Het antwoord is nu dat de club niet levensvatbaar is.

De Eindhovense club kan dit seizoen nog afmaken. Op 1 augustus komt er definitief een einde aan de club in Woensel-Noord.

In navolging van de adviesgroep benadrukt het stadsbestuur het belang dat leden van vv Wodan blijven voetballen. Het sportpark in Noord is hiervoor geschikt.

Daarom ziet het college amateurclub Nieuw-Woensel graag verhuizen, van De Bokt naar sportpark Noord. Nieuw-Woensel zou daar positief tegenover staan, schrijven burgemeester en wethouders.

Een fusie tussen Wodan en andere verenigingen is ook onderzocht, maar daarvoor bestaat geen interesse bij amateurclubs in het noorden van Eindhoven.



In 2016 werd Wodan nog gered van een faillissement. De gemeente stond garant voor een lening van 7 ton. Die lening moest de club er weer bovenop helpen.