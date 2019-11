Voor- en tegenstanders van Zwarte Piet krijgen zaterdag ieder een eigen plek aangewezen om te demonstreren bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven.

De actievoerders van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en Eindhoven Kan Het krijgen een plek op de kruising van de Kanaaldijk-Noord met de Tongelresestraat. Zo'n 300 meter verderop staan de voorstanders van Zwarte Piet, mensen van de anti-islambeweging Pegida. Dit alles is niet ver van de plek waar Sinterklaas en zijn pieten aankomen per boot, aan de Kanaaldijk, net buiten de Rondweg.

De verwachting is dat KOZP en Eindhoven Kan Het met zo'n 25 tot 30 actievoerders zijn. Pegida verwacht zo'n tweehonderd actievoerders, aldus de gemeente. Verder heeft de gemeente ook een demonstratieverzoek van Sinterklaasfeest als traditie toegewezen. Die actiegroep staat zaterdag op de hoek van de Doctor Cuyperslaan met de Winston Churchilllaan.

De dagen vóór de intocht, woensdag en vrijdag, zijn er ook twee demonstraties. Op woensdag is dat Pegida, op vrijdag gaat de actiegroep Eindhoven Handhaaft Zwarte Piet de straat op. Van die laatste twee acties is nog niet bekend waar die plaatsvinden.

Burgemeester handelt 'in belang van vrije meningsuiting'

Burgemeester John Jorritsma zegt dat hij de actievoerders ruimte wil geven, in het belang van vrije meningsuiting. Wel stelt hij voorwaarden aan de demonstraties, om rellen zoals vorig jaar te voorkomen. Actievoerders van KOZP werden bekogeld met blikjes bier. Ook werd er geweld gebruikt tegen een agent, en zestien pro-Zwarte Piet demonstranten werden opgepakt.

Een van de voorwaarden die Jorritsma stelt, is dat demonstranten op de plek blijven die daarvoor is aangewezen door de gemeente. Ook moeten de actiegroepen zelf zorgen voor toezichthouders, die in de gaten moeten houden dat het niet uit te hand loopt. Daarnaast moeten actiegroepen de politie waarschuwen als er ongeregeldheden dreigen te ontstaan. Verder mogen KOZP en Pegida geen dikke stokken en staven bevestigen aan spandoeken.



Het organisatie van de intocht besloot vorige week om vanaf volgend jaar te stoppen met Zwarte Piet. Dit jaar zijn er nog wel zwarte pieten bij het Eindhovense Sinterklaasfeest.