Het stadsbestuur in Eindhoven wil een rem op onbeperkt gratis afval storten. Het plan is om mensen vanaf de dertiende keer afval storten 20 euro per keer te laten betalen.

Het is een maatregel die het stadsbestuur neemt om ritjes naar de milieustraat binnen de perken te houden.

Zzp'ers in de bouw zouden wekelijks met volle aanhangers bij de vuilstort aankloppen om daar bijvoorbeeld sloopafval te deponeren. Dat is niet eerlijk tegenover bedrijven die wel moeten betalen om hun bedrijfsafval van de hand te doen.

Het stadsbestuur heeft nog meer maatregelen in petto rond afvalbeheer in Eindhoven. Zo krijgen medewerkers van handhaving binnenkort de bevoegdheid om boetes uit te delen voor het illegaal dumpen van afval bij ondergrondse vuilcontainers in de stad. De boete bedraagt minimaal 100 euro.



Bovendien wordt 'de groenbak' in de wintermaanden niet meer om de twee weken geleegd, maar één keer per maand. In december, januari en februari is dat het geval. De gemeente Eindhoven merkt dat groenbakken veelal leeg blijven in de winter.



De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door de Eindhovense gemeenteraad. Als dat gebeurt, gaan de nieuwe regels in de loop van 2020 in.