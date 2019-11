Een auto die was geparkeerd aan de Steenbokstraat in de Eindhovense wijk Eckart is in de nacht van maandag op dinsdag uitgebrand.

De brandweer ontving rond 3.10 uur een melding over de autobrand. Hoewel brandweerlieden snel ter plaatse waren, was de wagen niet meer te redden.

De auto is volledig uitgebrand. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie is een onderzoek gestart.