PostNL heeft zeven pakket- en briefautomaten in Eindhoven geplaatst.

De pakket- en briefautomaat bestaat uit een brievenbus en pakketkluisjes in verschillende formaten. Deze kluisjes kunnen geopend worden met een code die de ontvanger van het pakket toegestuurd krijgt.

Omdat de pakket- en briefautomaten op straat geplaatst zijn, zijn deze 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar. De automaat kan niet alleen gebruikt worden voor het ontvangen van brieven en pakketten, maar ook voor het versturen van post.



De zeven automaten in Eindhoven zijn geplaatst op de Bomansplaats, in winkelcentrum Woensel, aan de Tarwelaan, Heezerweg, de Sint Petrus Canisiuslaan, Hurksestraat en op het Kastelenplein.



De zeven automaten zijn al gereed voor gebruik.