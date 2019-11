FC Eindhoven viert zaterdag z'n 110-jarig bestaan met verschillende feesten. Zo is er het evenement Meiden aan de Bal in het Jan Louwers Stadion. Ook Café 1909 is geopend voor bezoekers van het stadion.

Daarnaast worden er zaterdag clinics gegeven door de zaalvoetballers van FC Eindhoven Futsal. Voor oud-spelers en voormalig medewerkers is er reünie in het stadion, en in de avond het Blauw-Wit Feest voor iedereen die de club een warm hart toedraagt.

Ook wordt er gevoetbald tijdens het jubileum. Zo speelt de FCE Randstad Academy twee duels. Bij de amateurtak van de club staan in totaal vijftig wedstrijden op het programma.

Tien jaar geleden, toen de club een eeuw bestond, was er nog onduidelijkheid of de club wel zou blijven voortbestaan. Een faillissement dreigde. Volgens het bestuur is FC Eindhoven nu financieel stabiel.

Voorafgaand aan de jubileumdag speelt het eerste elftal voor de competitie tegen MVV.