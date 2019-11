Een jongen meldde zaterdagavond dat hij was overvallen op de Europalaan in Nuenen. Nadat hij was meegenomen naar het ziekenhuis, bleek het om een nepmelding te gaan door het slachtoffer.

De politie ontving rond 19.00 uur een melding van een mogelijke beroving op straat. Eenmaal op de vermeende plaats delict troffen de agenten een verwarde en gewonde jongen aan.

Later werd gemeld dat het om een straatroof leek te gaan en het slachtoffer werd meegenomen naar het ziekenhuis voor onderzoek.

Omstreeks 22.00 uur bleek het een valse melding van beroving te zijn geweest, gemaakt door het slachtoffer zelf. De politie bespreekt nog wat de mogelijke consequenties voor de jongen gaan worden.