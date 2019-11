Een man raakte zwaargewond nadat hij zaterdagmiddag terechtkwam onder het hekwerk van een autobedrijf in Woensel-Noord.

Het ongeval gebeurde op de Vaalserbergweg in Eindhoven. Het slachtoffer moest door de brandweer onder het hek vandaan gehaald worden en is gereanimeerd door ambulancebroeders. Vervolgens is de man in kritieke toestand overgebracht naar het traumacentrum in Tilburg.



Volgens de politie gaat het om een Bosschenaar die werkzaam is voor autobedrijf Content Autogroep. Voor zijn collega's is Slachtofferhulp geregeld.



Hoe het hekwerk heeft kunnen omvallen is onduidelijk. De arbeidsinspectie doet momenteel onderzoek.