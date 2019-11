Leden van het noodlijdende V.V. WODAN in Woensel hebben op 7 november tijdens de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur gekozen.

Ben Albinus is aangesteld als de nieuwe voorzitter. Albinus hoopt van de Woenselse voetbalclub weer een stabiele vereniging te maken en vindt het daarnaast belangrijk om het vertrouwen weer te herstellen.

WODAN kampt namelijk met schulden en een oplopende huurachterstand. Doordat de kantine is gesloten, mist de club bovendien ook inkomsten.



"De begroting laat zien dat er grote zorgen zijn of Wodan het komende seizoen aan haar verplichtingen kan voldoen", aldus de gemeente. Niet alleen op financieel vlak gaat het de voetbalclub niet voor de wind, maar ook het ledenaantal loopt terug. Een paar jaar geleden had WODAN nog zevenhonderd leden, nu zijn dat er honderdvijftig minder.

Gemeente gaf WODAN in 2016 al lening van 700.000 euro

In 2016 werd de voetbalvereniging al een keer gered door gemeente Eindhoven. De gemeente stond garant voor een lening van 700.000, maar inmiddels lijkt WODAN weer terug bij af te zijn.



Naast een nieuwe voorzitter heeft WODAN ook een nieuwe penningmeester in Peter Verhappen en de rol van secretaris wordt ingevuld door Christel Heeren.

Voor zowel de senioren als jeugd zijn nieuwe bestuursleden gevonden. Theo Jansen wordt het algemeen bestuurslid senioren en Miguel Banos zal eenzelfde rol op zich nemen voor de jeugdafdeling.