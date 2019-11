Een zeventienjarige scooterrijder uit Eindhoven is vrijdagavond overleden na een eenzijdig ongeluk in Son en Breugel.

Het ongeval vond plaats op de Hendrik Veenemanstraat. De jongen reed voor zijn vrienden uit en raakte vermoedelijk een boompje langs de weg waardoor hij ten val kwam.

Na het ongeval kwamen twee ambulances, verschillende politie-eenheden en een traumahelikopter ter plaatse om de zeventienjarige scooterrijder te helpen. Ondanks reanimatiepogingen door de hulpdiensten is de Eindhovenaar toch overleden.



De weg is afgesloten door de politie voor verder onderzoek. Bij de agenten bestaat het vermoeden dat het om een eenzijdig ongeval gaat door de aanwezigheid van verse beschadiging op één van de bomen langs de weg.



Vrienden en ouders van het slachtoffer zijn opgevangen door Slachtofferhulp in de brandweerkazerne in Son en Breugel.