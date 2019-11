Pieter van Vollenhoven heeft vrijdag het vernieuwde DAF Museum aan de Tongelresestraat in Eindhoven geopend.

Door de uitbreiding van het museum met 1.100 vierkante meter passen er nu veel meer voertuigen in.

Volgens vicevoorzitter Geert Vermeer is er gekozen voor een nieuwe opstelling. "We hebben alles in de volgorde van een tijdlijn gezet. Dus je komt binnen in de jaren dertig en loopt zo door naar het nieuwe gedeelte. Daar staan de nieuwste voertuigen."

"Het mooiste is dat we dit met 160 vrijwilligers voor elkaar hebben gekregen", aldus Vermeer. "Om de opening dan op zo'n manier te mogen doen, dat is fantastisch."

Het museum werd in april dit jaar gesloten voor een grootscheepse verbouwing.