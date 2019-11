Een fietser raakte donderdagavond zwaargewond bij een botsing met een andere fietser op de Landardseweg in Eindhoven. Een traumahelikopter werd opgeroepen om eerste hulp te verlenen.

De twee fietsers werden gevonden door voorbijgangers. Een van de slachtoffers had een hoofdwond en was niet aanspreekbaar. De ander was wel bij kennis.

Omstanders verleenden eerste hulp tot de traumahelikopter en twee ambulances ter plaatse kwamen.

De gewonde fietser is naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.