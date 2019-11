Er zijn in een week tijd vier aangiftes binnengekomen van lekgestoken autobanden in de omgeving van het Genderpark in Eindhoven.

Sinds een week worden bewoners rondom het Genderpark geteisterd door een of meerdere personen die autobanden lek steken. Dat meldt de politie op Facebook.

De wijkagent is door burgers getipt dat er mogelijk nog meer slachtoffers zijn, waarschijnlijk meer dan nu bekend.

"We weten nog niet hoeveel daders het zijn", laat een woordvoerder van de politie weten. "De politie roept dan ook alle slachtoffers en getuigen op zich te melden."