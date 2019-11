De organisatie van de Glow Run in Eindhoven heeft het evenement dinsdagavond afgeblazen. Er hadden zich te weinig deelnemers aangemeld voor het hardloopevenement.

"Met pijn in ons hart hebben we deze beslissing moeten nemen. We zorgen dat het aankoopbedrag van jouw tickets zo snel mogelijk teruggestort wordt op de bankrekening waar ze mee betaald zijn", schrijft de organisatie op haar website.

Het evenement zou dit jaar voor de vijfde keer worden georganiseerd. De Glow Run zou op het eind van het lichtfestival Glow worden gehouden. Deelnemers zouden laat op de avond de zogeheten 'Glow-route' lopen, die afgelopen jaren versierd was met lampen in allerlei kleuren.