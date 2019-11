De TU Eindhoven (TU/e) heeft een nieuwe antennetechnologie voor 5G succesvol getest op de daken van twee universiteitsgebouwen. De nieuwe technologie maakt mobiele telefonie met 5G mogelijk over lange afstanden.

Met de nieuwe technologie is draadloos internet veel sneller en kunnen bijvoorbeeld films in een paar seconden worden gedownload. Ook maakt 5G verkeer met zelfrijdende auto's mogelijk.

Een van de betrokken onderzoekers, Ronis Maximidis, is blij met de succesvolle test. "Met deze test hebben we laten zien dat onze technologie buiten het lab werkt. De volgende stap is nu om een prototype te bouwen. Ons doel is om de hele wereld te voorzien van 5G en 6G, zelfs in de meest afgelegen gebieden."



De volgende generatie draadloze netwerken, 5G, wordt naar verwachting volgend jaar commercieel uitgerold. Het gaat hierbij om de eerste fase, die net iets sneller is dan het huidige 4G.