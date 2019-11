Een 27-jarige man uit Veldhoven verliest mogelijk een oog door een zware mishandeling zaterdagavond op festival Bontgenoten in Eindhoven.

Het incident gebeurde rond 22.30 uur in de achterste tent op het festivalterrein. Het slachtoffer verklaarde later aan de politie dat in zijn directe omgeving een ruzie was ontstaan. Toen hij keek wat er aan de hand was, sloeg iemand hem hard tegen zijn hoofd. Hij kwam ten val en verloor even zijn bewustzijn. Vervolgens ontfermden hulpverleners zich over hem.

Het slachtoffer bleek zowel zijn jukbeen als zijn oogkas te hebben gebroken. Ook zijn oog raakte zwaar beschadigd. Het is volgens de politie zelfs de vraag of het oog kan worden behouden.

De vooralsnog onbekende dader of daders wisten weg te komen. De politie zoekt dringend naar getuigen of mensen die informatie hebben over de betrokkene(n).