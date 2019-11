Volgend jaar zijn er alleen nog roetveegpieten te zien bij de intocht van Sinterklaas in Eindhoven. Dat laat de organisatie dinsdag weten in een brief.

In de brief staat dat de intocht een feest voor iedereen moet zijn. Na gesprekken met verschillende betrokken partijen is de beslissing genomen: in 2020 is Zwarte Piet in Eindhoven verdwenen.



"We realiseren ons dat deze verandering nooit naar ieders tevredenheid kan zijn. Voor ons staat een plezierig feest voor iedereen, maar vooral voor de kinderen, voorop", schrijft de organisatie.



De afgelopen edities van de intocht is Zwarte Piet in Eindhoven al veranderd. Er liepen glitterpieten, pieten met gekleurde pruiken en Bob de Bouwer-pieten mee. Ook de rode lippenstift en gouden oorringen zijn al verdwenen.