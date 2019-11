Ongeveer de helft van Eindhovense basisscholen sluit woensdag de deuren, als leerkrachten staken voor een lagere werkdruk en meer loon. Dat blijkt uit een rondgang van Studio040 onder schoolbesturen.

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet 460 miljoen euro extra vrij voor het onderwijs. De lerarenstaking leek eerst van de baan, maar de landelijke onderwijsbond AOb roept toch op om het werk neer te leggen.



Scholen vinden het vooral een slechte zaak dat het beloofde extra geld eenmalig is. Zo ook basisschool 't Slingertouw. Directeur Sultan Solak: "We willen uitstralen dat we trots zijn op ons vak. Deze oplossing is niet structureel genoeg."



Diverse basisscholen hebben ludieke acties bedacht. Zo nemen leerkrachten van de Boschuil filmpjes op, verwijzen naar een uitspraak van minister van Onderwijs Arie Slob. Hij zei dat er onbevoegden voor de klas mogen staan. In de video's nemen de leerkrachten zogenaamd het beroep van een automonteur over met het idee: er mogen toch onbevoegden dit beroep uitoefenen?



Basisschool de Vlinder blijft open. Wel wordt er actie gevoerd. Leerkrachten en leerlingen gaan samen naar het Stedelijk College aan de Henegouwelaan. Hier gaan ze mogelijk toekomstige Pabo-studenten vertellen hoe mooi zij het vak van leraar vinden. Op basisschool de Achtbaan wordt ook gewoon les gegeven: er zijn maar weinig leerkrachten die willen staken.



Landelijk staakt zo'n 80 procent van de basis- en middelbare scholen. Dit blijkt uit een peiling van de AVS, de belangenorganisatie voor leidinggevenden in het onderwijs.