Duizenden leraren zijn woensdag bijeengekomen om te strijden voor beter onderwijs in in poppodium de Effenaar in Eindhoven.

Van 10.45 tot 13.15 uur is er muziek, aandacht voor de live-uitzendingen rondom het debat in Den Haag en zijn optredens van de lokale band 'Say Cheese'. Op het podium zullen ook mensen uit het onderwijs aan het woord komen.

Ongeveer de helft van de Eindhovense basisscholen blijft woensdag dicht tijdens de staking. De leerkrachten staken voor een lagere werkdruk en meer loon.

Afgelopen vrijdag trok het kabinet 460 miljoen euro extra uit voor het onderwijs. De lerarenstaking leek vervolgens aanvankelijk van de baan, maar de onderwijsbonden vinden de investering toch onvoldoende om het lerarentekort aan te pakken. Zo ook directeur Sultan Solak van basisschool 't Slingertouw aan het Grasland: "We willen uitstralen dat we trots zijn op ons vak. Deze oplossing is niet structureel genoeg."

Basisschool De Vlinder aan de Mirabelweg blijft open, maar de leraren voeren wel actie. Leerkrachten en leerlingen van die school gaan samen naar het Stedelijk College aan de Henegouwelaan. Daar gaan ze mogelijk toekomstige pabostudenten vertellen hoe mooi het onderwijsvak is.

Op basisschool De Achtbaan aan de Fransebaan wordt woensdag gewoon lesgegeven. Weinig leerkrachten die bij deze school werken, gaan gaan staken.