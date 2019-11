Een auto aan de Kasteellaan in Eindhoven is maandagochtend op z'n kop beland.

Hoe de auto precies op zijn kop is geraakt, is onduidelijk. Bij het ongeluk begon de auto flink te roken.

Naast de politie is ook de brandweer ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt.