Een gewonde bestuurder is vrijdagavond naar het ziekenhuis gebracht nadat hij met zijn auto op een andere auto was gebotst op de Kanaaldijk-Zuid in Eindhoven.

De man botste op een Volvo met een buitenlands kenteken. De bestuurder van de Volvo was ongedeerd. De bestuurder van de andere auto is naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandelingen.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onbekend.