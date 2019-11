De politie heeft vrijdag een achtste verdachte aangehouden in het onderzoek naar het schietincident in Veldhoven maandag. Dat meldt de politie vrijdagmiddag via Twitter.

De verdachte is een 45-jarige man uit Veldhoven. Hij wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De politie meldt ook dat ze meerdere aanhoudingen in de toekomst niet uitsluiten.

Maandagavond vond de schietpartij in Veldhoven plaats. Volgens de politie zouden inzittenden van drie auto's meerdere keren tijdens het rijden op elkaar hebben geschoten, waarna bestuurders van twee voertuigen op elkaar zijn ingereden.

Er raakten drie mensen gewond en in de dagen erna werden zeven mensen gearresteerd. Donderdag werd bekend dat er nog drie van de zeven verdachten vastzaten.