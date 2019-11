Een speciale brug voor dieren is over het Beatrixkanaal bij de Oirschotsedijk in Eindhoven gebouwd. De werkzaamheden zijn donderdag afgerond.

De brug moet dieren de mogelijkheid geven om de verschillende stukken natuur in het gebied beter en veiliger te bereiken. Het Beatrixkanaal was voor sommige dieren een niet te passeren grens, omdat niet elk dier zomaar door het water kan.

De brug is gemaakt van houtsoorten die in het gebied voorkomen. De doorgangen zijn extra smal omdat de brug bedoeld is voor kleine dieren. De brug is roze-rood gekleurd om te grote dieren af te schrikken.

De brug weegt zo'n 29.000 kilo en is met een hijskraan over het kanaal geplaatst. De kosten voor deze brug zijn 600.000 euro en worden betaald door subsidie van Landschappen van Allure.