Drie verdachten van de schietpartij in Veldhoven van maandag zitten nog vast. Vier anderen zijn inmiddels in vrijheid gesteld, meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Het gaat om twee Veldhovenaren en een man uit Eindhoven. Zij zitten in beperking, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Het OM deelt daarom geen verdere details over de zaak.



Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog.

De verdachten beschoten elkaar vanuit hun auto's in de omgeving van de Houtwal. Vervolgens reden ze met hun voertuigen op elkaar in. In totaal raakten drie mensen gewond. De politie vermoedt dat twee groepen bewust de confrontatie met elkaar hebben gezocht.