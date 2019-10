Het bericht over een nepverpleegkundige die donderdag in Eindhoven een babbeltruc zou hebben gebruikt, blijkt te zijn gebaseerd op een misverstand, meldt de politie Oost-Brabant via Twitter.

Volgens de politie was er sprake van "miscommunicatie tussen de mevrouw aan de deur en de meldster".

Eerder werd gemeld dat een vrouw bij een woning aan de Strijpsestraat had aangebeld en had gezegd dat ze kwam bloedprikken, terwijl ze de bewoonster eigenlijk wilde bestelen. Via Burgernet waarschuwde de politie vervolgens voor deze vermeende oplichtster. Nu blijkt dit verhaal echter niet te kloppen.

Vorige week sloegen nepverpleegkundigen wel toe in Eindhoven en Utrecht. Ouderen kregen twee mensen aan de deur die zich voordeden als verpleegkundigen. Zij betraden de woningen om vervolgens een tas met instrumenten tevoorschijn te halen en druppels bloed af te nemen bij de slachtoffers.

Terwijl de ene persoon ging bloedprikken, ging de ander de woning rond om geld of pinpassen buit te maken.