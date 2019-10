Bij het skatepark aan Ericalaan in Waalre wordt donderdag een nieuwe jongerenontmoetingsplek geopend.

Na onderzoek van de gemeente is deze locatie als beste naar voren gekomen.

Het gaat om een overkapte zit- en hangplek voor de jeugd in het dorp. Bij de inrichting zijn wensen en ideeën van buurtbewoners meegenomen. De hangplek is zo geplaatst dat gebruikers van het nabijgelegen wandelpad er zo min mogelijk 'last' van hebben.



Bij buurtbewoners waren er wat zorgen. Daarom zijn er samen met de jongerenwerker en jongeren regels opgesteld.