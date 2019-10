De beschieting van de woning aan de Delibesweg in Eindhoven van vorige week leidde de politie naar een 39-jarige man die mogelijk meerdere dagen is gegijzeld.

Rond middernacht werd de woning meer dan tien keer beschoten met een automatisch vuurwapen. Niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de beschieting een vergeldingsactie in het criminele milieu was.

Kort na de beschieting ontving de politie informatie over een mogelijk verband tussen het schietincident en de mogelijke gijzeling van een man zonder vast woonadres. De politie startte daarop direct een groot onderzoek. De man was een tijd niet meer gezien, maar had wel laten weten dat hij werd vastgehouden.

Op zondag belde de man aan bij een familielid. Hij was gewond. Volgens de politie duidden zijn verwondingen op stevige mishandelingen. De vermeende gijzelaar wilde op geen enkele manier meewerken aan het politieonderzoek en weigerde te vertellen waar hij was geweest of wat er was gebeurd.

De politie vermoedt dat de man enkele dagen is vastgehouden in verband met een crimineel conflict, maar dat hij uiteindelijk is vrijgelaten onder druk van de grote politie-inzet.

Politie arresteert drie verdachten

Zondag arresteerde de politie drie mannen op verdenking van betrokkenheid bij de mogelijke gijzeling. Zij zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld wegens een gebrek aan bewijs.

Het mogelijke slachtoffer bleek in België nog een gevangenisstraf van acht jaar te moeten uitzitten voor zijn betrokkenheid bij een drugslab en het bezit van automatische vuurwapens. Hij zit momenteel vast.