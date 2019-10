Q-Park heeft tientallen camera's in de parkeergarage bij het winkelcentrum van de Eindhovense wijk Meerhoven geplaatst.

Het bedrijf deed dit om het voor klanten veiliger te maken, meldt het ED. In de garage zijn de afgelopen tijd diefstallen gepleegd. Onder meer wielen, koplampen en dashboards werden meegenomen.

Onder de gedupeerden waren ook mensen die hun auto tijdens een vakantie in de garage hadden gezet. Meerhoven ligt vlak bij Eindhoven Airport.



Q-Park zegt nog meer maatregelen te willen nemen. Het is niet duidelijk welke maatregelen dat zijn. Bij de aanpak krijgt Q-Park hulp van het buurtpreventieteam van Meerhoven. Wijkbewoners die meelopen, houden ook een oogje in het zeil bij de parkeergarage.