In het onderzoek naar de schietpartij in Veldhoven zijn maandag nog twee verdachten aangehouden, meldt de politie dinsdag. Eerder arresteerde de politie al vijf mannen op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Alle verdachten zitten vast. Het gaat om vier mannen van 27, 33, 43 en 43 jaar uit Veghel en drie mannen van 20, 21, 55 jaar uit Veldhoven.

De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

De mannen beschoten elkaar zondag vanuit hun auto's in de omgeving van de Houtwal. Vervolgens reden ze met hun voertuigen op elkaar in.

Drie mannen raakten gewond

Drie van de aangehouden verdachten raakten gewond bij het incident. Een van hen had een schotwond en is daarvoor behandeld in het ziekenhuis.

De politie vermoedt dat de mannen bewust de confrontatie met elkaar zochten. De exacte toedracht van het incident is echter nog onbekend.