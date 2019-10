De politie heeft dinsdag een drugslab aangetroffen in een schuur in een woonwijk op de Aerdmennekesbaan in Veldhoven. De bewoner van het pand is aangehouden.

In het lab werd amfetamine aangetroffen, evenals diverse grondstoffen en middelen voor de productie van synthetische drugs. Ook werden twee vuurwapens gevonden.

Het drugslab is ontmanteld door medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO). De methamfetamine, chemicaliën, productiemiddelen en vuurwapens zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Synthetische drugs komen voor in de vorm van vloeistof, pillen of poeder. De bekendste voorbeelden zijn xtc, amfetamine/speed en GHB.

"De productie van synthetische drugs is levensgevaarlijk. De kans op brand, ontploffing, water- en stankoverlast is zeer groot. Een drugslab midden in een woonwijk is daarom levensgevaarlijk en zeer onverantwoord", schrijft de politie in een bericht over de vondst.