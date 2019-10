Het lichtkunstfestival GLOW brengt dit jaar een eerbetoon aan Vincent van Gogh. Het festival slaat daarvoor de handen ineen met Van Gogh Brabant en het Van Gogh Museum.

De Eindhovense lichtkunstenaar Hugo Vrijdag heeft samen met de organisatie van het lichtkunstfestival in de Chinese stad Nanjing een kunstwerk gemaakt. Het is de tweede keer dat deze partijen samenwerken.

Het werk komt op het Lichtplein te staan. Het kunstwerk verbeeldt een zee van zonnebloemen, die wuiven in de wind. Ook zijn er krekels en zwaluwen te horen.



De zonnebloemen zijn lantaarns, die volgens de Chinese traditie gemaakt zijn.

Na GLOW gaat het kunstwerk in januari naar het lichtkunstfestival in Nanjing. Daarna keert het werk terug naar Nederland voor een expositie in Amsterdam.