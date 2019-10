De shishalounge op de Kruisstraat in Eindhoven moet alsnog twee weken dicht, heeft de gemeente Eindhoven besloten. De eigenaar van de zaak verloor maandag een kort geding over de sluiting.

De aanleiding voor de sluiting is een steekpartij die in de nacht van 7 op 8 juli plaatsvond in de lounge. Een klant weigerde twee drankjes te betalen, waarop een woordenwisseling ontstond met de eigenaar.

De eigenaar greep een fruitmes en stak de man. De klant raakte gewond, maar hoefde niet te worden behandeld in het ziekenhuis.

De gemeente Eindhoven achtte bewezen dat de eigenaar van de shishalounge direct betrokken was bij het incident en eiste daarom een sluiting van twee weken.

De eigenaar vocht het besluit van de gemeente aan bij de kortgedingrechter. Volgens de eigenaar betekent een sluiting van twee weken flinke financiële schade voor de zaak. De rechter volgde echter het besluit van de gemeente en besloot dat de zaak veertien dagen moet sluiten.

Op 11 november gaat de deur weer open.