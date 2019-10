De politie heeft vijf mannen aangehouden voor de schietpartij in Veldhoven, meldt de politie maandag. Bij dat incident raakten zondag drie van hen gewond.

De verdachten beschoten elkaar vanuit hun auto's in de omgeving van de Houtwal. Vervolgens reden ze met hun voertuigen op elkaar in.

Een van de slachtoffers had een schotwond en is daarvoor behandeld in het ziekenhuis. Ook twee andere mannen raakten gewond.

De politie vermoedt dat de mannen bewust de confrontatie met elkaar zochten. De exacte toedracht van het incident is echter nog onbekend.

De politie doet op meerdere plekken in Veldhoven sporenonderzoek. Eventuele getuigen van het incident worden opgeroepen zich te melden.