De Dutch Design Week (DDW) gaat de komende jaren meer samenwerken met buitenlandse universiteiten en designscholen. Dat laat de organisatie weten.

Er wordt momenteel al samengewerkt met een aantal buitenlandse opleidingen, zoals een designschool in Londen. Dit wordt de komende jaren verder uitgebreid.



De organisatie gaat 'scouten' in het buitenland. Het kan gaan om designscholen en universiteiten van over de hele wereld. De organisatie wil weten wat relevante maatschappelijke thema's zijn en hoe deignscholen en universiteiten daarop inspelen.

De rondgang in het buitenland moet er uiteindelijk toe leiden dat de komende jaren tijdens DDW werk te zien is van nu nog onbekende talentvolle ontwerpers.



De afgelopen jaren is er al een toename te zien van buitenlandse exposanten tijdens de week. Die komen niet van buitenlandse opleidingen, maar van de technische universiteiten in Eindhoven, Enschede, Wageningen en Delft.