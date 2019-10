Een vrouw is zondagavond aangehouden nadat zij met een mes dreigde op een locatie van de Dutch Design Week aan de Daalakkersweg in Eindhoven. Niemand raakte hierbij gewond, meldt de politie via Twitter.

De vrouw wilde geld zien en dreigde vervolgens met een mes. De beveiliging van het evenement wist haar snel te overmeesteren.

De vrouw is meegenomen naar het politiebureau. Volgens de politie was ze "verward". De politie doet onderzoek.