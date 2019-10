Een man is zondagmiddag gewond geraakt bij een politieachtervolging nadat hij zijn gaskraan open had laten staan in zijn woning in Tongelre.

De politie kwam af op een melding dat iemand in het appartementencomplex de gaskraan open had laten staan. Agenten zagen de man vervolgens rijden in zijn auto en gaven hem een stopteken. Hij gaf hier echter geen gehoor aan.

De politieachtervolging eindigde toen de man op een stilstaande auto botste op 't Hofke. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij aangehouden voor het niet sluiten van de gaskraan en het negeren van een stopteken.