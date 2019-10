De actiegroep Eindhoven Kan Het gaat dit jaar weer tegen Zwarte Piet demonstreren tijdens de intocht van Sinterklaas. Dat laat de organisatie weten in een brief aan de gemeente.

De actiegroep is ontevreden over hoe de stad is omgegaan met de discussie rondom Zwarte Piet na de uit de hand gelopen intocht van 2018. Toen werden na wanordelijke incidenten in totaal zestien mensen gearresteerd en kregen zestien mensen van burgemeester John Jorritsma een gebiedsverbod voor de intocht van 2019 en 2020.

Demonstranten tegen Zwarte Piet werden vorig jaar bij de Sint-Catharinakerk belaagd door tegendemonstranten en moesten ontzet worden door de politie. `Dat was voor de gemeente Eindhoven aanleiding om een dialoog te starten over de sinterklaasintocht, maar dit heeft volgens de organisatie niet het gewenste resultaat opgeleverd.

In tegenstelling tot in verschillende andere steden blijft Piet in Eindhoven donkerbruin. Volgens de actiegroep zou dit niet passen bij een stad die zich profileert als innovatief, modern en internationaal.