De rechtbank Oost-Brabant heeft een 48-jarige man uit Geldrop vrijdagmiddag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan acht voorwaardelijk, voor het plegen van ontucht met zijn vijfjarige buurmeisje.

De dader moet zich daarnaast verplicht laten behandelen, mag zich vijf jaar lang niet in Geldrop begeven en moet een schadevergoeding van 5.500 euro betalen aan het slachtoffer.

De verdachte had een goede relatie met zijn buren en het meisje kwam regelmatig bij hem over de vloer om te spelen. Ook in juni was dit het geval, toen de vader zijn dochter hoorde huilen en poolshoogte nam.

Volgens de verdachte was zijn buurmeisje van de bank gevallen, maar toen de vader later doorvroeg bij zijn dochter, kwam hij erachter dat de man ontucht met haar had gepleegd en dit vaker had gedaan in de maanden ervoor.

Ouders kennen dochter 'niet meer zoals voorheen'

Het nieuws heeft grote invloed op het gezin. De vader vertelde in de rechtbank dat zijn dochter sterk is veranderd sinds de ontucht en dat hij en zijn vrouw haar "niet meer kennen zoals voorheen". De rechtbank heeft de impact van het misdrijf meegenomen in haar oordeel.

Tegelijkertijd heeft de rechter bij het bepalen van de strafeis rekening gehouden met het feit dat de dader een licht verstandelijke beperking heeft en het feit hem daarom in mindere mate is aan te rekenen. Ook had de man geen strafblad en verloor hij zijn baan al.

De dader krijgt, wanneer hij weer vrijkomt, een meldplicht bij de reclassering. Zo denkt de rechtbank de kans op herhaling zo veel mogelijk te beperken.