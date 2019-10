Een woning aan de Delibesweg in de Eindhovense wijk Genderdal is in de nacht van donderdag op vrijdag onder vuur genomen. Rond middernacht werd meerdere keren op het huis geschoten.

Volgens een buurtbewoner zou er zeker tien tot vijftien keer zijn geschoten op de woning. Ook zouden twee jongens zijn gevlucht op een scooter.

De bewoner van het pand was niet thuis ten tijde van het schietincident. Niemand raakte gewond.



De politie is een onderzoek gestart naar het voorval. Er is technisch onderzoek gedaan in en rondom de woning en er zijn getuigen gehoord. Ook zoekt de politie naar bruikbare camerabeelden.