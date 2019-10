Een aantal vluchten die vrijdag zouden landen of opstijgen op Eindhoven Airport zijn geannuleerd in verband met een staking bij de luchtverkeersleiding in Italië.

Er zijn onder meer vluchten van en naar Catania, Napels en Pisa geannuleerd.

Eindhoven Airport adviseert reizigers om de website van de luchthaven in de gaten te houden of contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.