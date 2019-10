Twee mannen zijn donderdagochtend zwaargewond geraakt bij een uitslaande woningbrand aan de Offenbachlaan in Eindhoven. De brand is inmiddels geblust.

Meerdere brandweervoertuigen waren ter plaatse om de brand te blussen. De slachtoffers, een bewoner en een bezoeker, zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Volgens de politie is de toestand van de mannen "zorgwekkend".

De brand woedde in de slaapkamer. Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend.

Volgens een woordvoerder van de brandweer valt de schade aan de omliggende panden mee. Omwonenden van de zes tijdelijk ontruimde appartementen, mogen weer hun woning in.



De politie is naar aanleiding van de brand een onderzoek gestart, maar meldt dat er "geen indicatie is van een strafbaar feit".