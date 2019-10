Een persoon is dinsdag rond 22.30 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een andere auto op de Jeroen Boschlaan in Eindhoven. De auto van het slachtoffer sloeg over de kop.

Een van de twee auto's stond stil bij het stoplicht toen de andere auto er achterop botste. De bestuurder van de auto die daarbij over de kop sloeg, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe het kan dat de bestuurder de stilstaande auto over het hoofd zag, is niet bekend. Eén rijbaan was afgesloten.

De politie heeft ook nog een boete uitgeschreven aan iemand die al filmend met zijn mobiel voorbij het ongeluk reed.