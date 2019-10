De bouw van het Chinese Paviljoen op Strijp-S in Eindhoven kan binnenkort starten. De Eindhovense politiek heeft dinsdagavond ingestemd met het ter beschikking stellen van ruim 1,8 miljoen euro voor de komst van het bouwwerk.

Het geld komt van een schenking van de Chinese stad Nanjing. Het project onderstreept de vriendschapsband tussen Eindhoven en Nanjing. Eerder dit jaar zette de miljoenenstad al een handtekening voor de bouw.



Bij een aantal partijen in de gemeenteraad waren nog wel wat twijfels over mogelijk oplopende kosten. Zo vroeg D66 zich af of het prijskaartje voor het paviljoen straks niet hoger komt te liggen, als de bouwkosten verder toenemen.

Burgemeester Jorritsma nam die zorgen weg. Hij benadrukte dat de klus geklaard wordt binnen het beschikbare budget.

DENK enige partij die twijfelt over komst van paviljoen

DENK heeft als enige partij in de Eindhovense gemeenteraad grote twijfels bij de komst van het paviljoen. De oppositiefractie stelde de mensenrechten in China aan de orde, met name de onderdrukking van de minderheidsgroep Oeigoeren.

DENK vraagt zich af of de samenwerking met Nanjing en de investerings- en handelsmissies van de hightechregio Eindhoven in China volledig los kunnen worden gezien van alle mensenrechtenschendingen.

De partij vindt dat burgemeester Jorritsma over de mensenrechtensituatie moet spreken als hij volgende week lokale bestuurders in het Aziatische land bezoekt.

'Aankaarten mensenrechtensituaties geen taak gemeentebestuur'

Jorritsma zegt de schendingen van mensenrechten te betreuren, maar vindt dat hij niet in de positie is om dit aan te kaarten in China. "Dat is aan de Rijksoverheid, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is geen taak voor een gemeentebestuur."

De burgemeester wijst erop dat zo'n aanpak ook niet effectief is. "Mijn ambtgenoot in Nanjing wijst mij dan ook door naar de regering in Peking. Daarbij is Nanjing 4.000 kilometer van de plek af waar de Oeigoeren worden onderdrukt. Dat is wel erg ver weg."

Verder benadrukte hij dat regionale hightechbedrijven die mee op handelsmissie gaan, zich moeten houden aan allerlei internationale richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.



Een Eindhovense horecaondernemer gaat het paviljoen op Strijp-S huren. Zij wil er een restaurant gaan runnen. Ook wordt het een plek waar de Chinese cultuur zichtbaar moet worden.