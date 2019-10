De gemeente Eindhoven heeft dinsdag woningen in de stadsdelen Stratum en Woensel laten sluiten, nadat daar deze zomer hennepkwekerijen werden aangetroffen.

In de Edelweisstraat in Stratum werden in juli 228 henneplanten gevonden. De woning was op dat moment volledig ingericht als hennepkwekerij. Het huis moet ten minste zes maanden gesloten blijven.



Ook een woning aan de Nebostraat in Woensel moest dicht, nadat daar in augustus 222 hennepplanten werden aangetroffen. Dit huis blijft minstens drie maanden onbewoond.