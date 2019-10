In de regio Eindhoven moeten directe snelbussen komen naar onder meer grote bedrijven en onderwijsinstellingen. Dat vinden veertien organisaties in de Brainport-regio. Samen hebben ze afgesproken om dit te onderzoeken.

De afspraken zijn ondertekend door onder meer de provincie, de gemeenten Eindhoven en Helmond, Brainport Development, ASML, DAF Trucks, Rijkswaterstaat Zuid-Nederland, VDL Groep, Máxima Medisch Centrum en Fontys Hogescholen.

De organisaties signaleren dat de regio groeit en dat de filedruk daardoor alleen maar toeneemt. Ze vinden dat gebruik van fiets en openbaar vervoer nog meer moet worden gestimuleerd.

Een van de mogelijkheden zien de organisaties in een rechtstreekse buslijn richting werk en school. "Er moet in steden en langs wegen een netwerk van hubs komen waar mensen kunnen parkeren en opstappen. Voorwaarde is wel dat de bussen over bestaande vluchtstroken en busbanen mogen rijden om files te vermijden", schrijft de provincie.

De organisaties werken de komende tijd nauw samen om een plan van aanpak te maken. Dat moet in maart 2020 klaar zijn.