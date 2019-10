Jos van Bree is maandagavond tijdens een speciale raadsvergadering voorgedragen als de nieuwe burgemeester van Geldrop-Mierlo.

Van Bree werd door een commissie van de gemeenteraad als meest geschikte kandidaat geacht. In totaal hadden 23 personen gesolliciteerd op de functie.

Naar verwachting gaat de vijftigjarige Van Bree eind november aan de slag bij de gemeente Geldrop-Mierlo. Sinds 2015 is hij wethouder Financiën en Economie van Helmond, daarvoor was hij bestuurder in Heeze-Leende.

De gemeente Geldrop-Mierlo was al enige tijd op zoek naar een nieuwe burgemeester, na het opstappen van voormalig burgemeester Berry Link. Link kwam onder vuur te liggen vanwege een mogelijk geheime relatie met een ambtenaar.

Désirée Schmalschläger werd vervolgens aangetrokken als interim-burgemeester, maar zij legde deze functie na twee maanden neer. Momenteel bekleedt Marc Jeucken de functie op interim-basis.