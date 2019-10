De politie heeft maandagochtend een 21-jarige verdachte van een steekincident aangehouden, dat in september plaatsvond op het Eindhovense Stratumseind. De man meldde zich bij het politiebureau.

Bij het incident in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 september raakte een twintigjarige man gewond. Hij werd gestoken in zijn arm en zij. Het slachtoffer kreeg tientallen hechtingen in het ziekenhuis.

Na het tonen van bewakingsbeelden kreeg de politie meerdere tips binnen. Toen de recherche de verdachte wilde aanhouden, bleek hij in het buitenland te zitten. De man meldde zich uiteindelijk zelf op het politiebureau.