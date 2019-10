Een man is maandagmiddag ernstig gewond geraakt bij een ongeval op de Oirschotseweg in Best.

De automobilist raakte door nog onbekende oorzaak van de weg, raakte de stoeprand en botste daardoor met het dak van de auto tegen een boom. Het slachtoffer kwam klem te zitten in de auto en moest er door de brandweer uitgehaald worden.

Ook kwam een traumahelikopter ter plaatse om hulp te verlenen.

De man is uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij er nu aan toe is.