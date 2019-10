De amateurorkestvereniging Harmonie Juliana uit Waalre heeft zaterdag de koninklijke erepenning in ontvangst genomen tijdens de receptie van haar honderdjarig bestaan.

De erepenning werd in het Klooster uitgereikt door de burgemeester van Waalre, Jan Brenninkmeier.



De onderscheiding wordt verstrekt aan verenigingen, instellingen of sportverenigingen ter gelegenheid van een jubileum. Het symboliseert het respect en de waardering van de koning voor de bijzondere diensten van de harmonie.

Harmonie Juliana is een amateurorkestvereniging met zo'n honderd leden in de leeftijd van 8 tot 85 jaar. Het werd in 1919 opgericht en begon met 25 muzikanten.