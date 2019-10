Een automobiliste is op vrijdagavond rond 19.00 uur gewond geraakt door een aanrijding met een vrachtwagen op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven.

De vrachtwagen zou van rijstrook hebben gewisseld en zag hierbij de personenauto over het hoofd.

De auto raakte van de weg en kwam op z'n kop in de middenberm terecht.



De vrouw is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe erg haar verwondingen zijn, is onbekend.